شكرا لقرائتكم خبر عن "موديز": نمو الأصول والإيرادات دعم أرباح بنوك الإمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت وكالة "موديز"، إن أكبر أربعة بنوك في دولة الإمارات أعلنت عن ارتفاع صافي أرباحها للنصف الأول من العام الجاري إلى 19 مليار درهم (5.3 مليار دولار)، مدعومة بنمو الأصول والإيرادات القوية من غير الفوائد، بالإضافة إلى المكاسب غير المتكررة في أحد البنوك.

وأوضحت الوكالة في تقرير حديث أن بنوك: "أبوظبي الأول"، "الإمارات دبي الوطني"، "أبوظبي التجاري"، و"دبي الإسلامي"، تمثل أكثر من ثلثي أصول القطاع المصرفي في الإمارات.

وساهمت المكاسب الكبيرة غير المتكررة والتي أتت من بيع بنك الإمارات دبي الوطني حصة في شركة "نتوورك إنترناشيونال" في زيادة أرباح البنك بنسبة 16% على أساس سنوي، بحسب صحيفة الخليج.

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وباستثناء هذه المكاسب، ارتفعت أرباح الإمارات دبي الوطني بنسبة 3%.

وارتفع صافي أرباح 18 بنكاً وطنياً مدرجاً في الأسواق المالية إلى 24.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2019 بزيادة نسبتها 16.6% مقارنة مع 21 مليار درهم تقريباً في الفترة ذاتها من العام 2018.

وعلى مستوى ربحية البنوك ال 7 المدرجة في سوق دبي المالي، فقد ارتفع صافي أرباحها إلى 12.9 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة نسبتها 32.4% مقارنة مع 9.74 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2018.

أما على مستوى البنوك ال 11 المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد بلغ صافي أرباحها 11.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو نسبته 3.5% مقارنة مع 11.2 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى من العام 2018.