شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "العربية للطيران" تنمو 75% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت النتائج المالية لشركة العربية للطيران المدرجة بسوق دبي المالي ارتفاع أرباحها بنسبة 75% خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، بأن صافي ربح الشركة بلغ 210 مليون درهم في تلك الفترة من العام الجاري مقابل صافي أرباح بلغ 120 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2018.

وارتفعت إيرادات الشركة في تلك الفترة من العام الجاري إلى 1.144 مليار درهم بزيادة 22% مقارنة بإيرادات نفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت 938 مليون درهم.

وسجلت "العربية للطيران" خلال النصف الأول المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2019، صافي أرباح قدره 338 مليون درهم؛ بزيادة نسبتها 47% مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية السابقة.

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ووصلت إيرادات الشركة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019 إلى 2.173 مليار درهم، بزيادة نسبتها 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 1.816 مليار درهم.

ونقلت الشركة أكثر من 5.82 مليون مسافر من مراكز عملياتها الأربعة خلال النصف الأول من عام 2019، بزيادة نسبتها 12% مقارنة بعدد المسافرين الذي تم نقلهم بالنصف الأول من عام 2018.

وحافظ معدل إشغال المقاعد على نسبته المرتفعة والتي بلغت 84% خلال هذه الفترة.

وجدير بالذكر أن الشركة سجلت خسائر خلال العام 2018 بلغت 579.2 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغ 662.3 مليون درهم في 2017، وحققت الشركة خسائر بلغت 1.11 مليار درهم بالربع الرابع.