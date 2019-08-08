شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مصاريف العمليات يُحول السعودي للاستثمار للخسارة خلال الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية للبنك السعودي للاستثمار، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تحوله لتكبد الخسائر خلال العام الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق، حقق البنك صافي خسائر بلغ 284.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغت 336.8 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وقال البنك إن تحقيق الخسائر في الربع الثاني من العام الجاري يرجع إلى انخفاض صافي الربح نتيجة ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 207.9% وذلك نتيجة الارتفاع في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، واستهلاك وإطفاء، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى. وفي المُقابل، انخفضت رواتب ومصاريف الموظفين، وإيجار ومصاريف مباني.

ومن جانب آخر انخفض إجمالي ربح العمليات بنسبة 1.2% نتجت بشكل رئيسي من الانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، ودخل أتعاب خدمات بنكية، وتوزيعات أرباح. قابله بشكل رئيسي ارتفاع في أرباح تحويل عملات أجنبية، والقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر غير المحققة.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 560 مليون ريال مقابل دخل من العمولات بلغ 573.4 مليون ريال خلال الربع المقابل.

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وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي خسائر بلغ 3.3 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 682.8 مليون ريال في النصف المقابل من العام 2018.

وكان البنك قد حقق صافي أرباح بلغ 359.9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 361.2 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2018، وفي البيانات المعلنة اليوم عدل البنك ربحيته بالربع الأول إلى 281.4 مليون ريال.

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