شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح السعودي الألماني تتراجع 64% بالربع الثاني لزيادة تكلفة المرتبات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "المستشفى السعودي الألماني"، المعلنة اليوم الأربعاء، تراجع أرباحها بنسبة 64.2% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح 12.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 34.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثاني إلى الزيادة في تكلفة المرتبات بسبب توظيف المزيد من مقدمي الخدمة الطبية المهرة والاداريين المتميزين لتعزيز الإيرادات وتحسين الكفاءة التشغيلية.

كما أدت زيادة تكلفة الرسوم الحكومية للعمالة إلى زيادة تكاليف الموظفي، فيما حققت الشركة زيادة في مصاريف الإهلاك الناتجة عن اعمال تجديدات المستشفيات والاضافات في المعدات والأجهزة الطبية والتي تهدف الي تحسين تجربة المرضى.

وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات إلى 353.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 346.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.

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وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 26.9 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 121.4 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 14.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 87.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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