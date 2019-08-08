شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بوصول أرباح ارامكو إلى 47 مليار دولار بالنصف الأول 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت شركة إنرجي انتليجنس إعلان أرامكو السعودية عن صافي أرباح بـ 47 مليار دولار عن النصف الأول من 2019.

وحصدت الشركة السعودية العملاقة أرامكو لقب أكثر الشركات ربحية بعد تسجيل أرباح صافية بأكثر من 111 مليار دولار، وفق تقريرين لوكالتي موديز وفيتش للتقييم المالي، وفقا لموقع العربية نت، نقلا عن وكالة بلومبرج.

وبذلك تعادل أرباح أرامكو أرباح أكبر 3 شركات ربحية بالعالم، وهي كل من آبل وألفابت وإكسون موبيل مجتمعة.

وجاء التقريران في سياق إصدار الوكالتين لأول تصنيفين لشركة أرامكو، تمهيدا لدخول العملاق السعودي سوق السندات الدولية للمرة الأولى، لتوفير جزء من التمويل المطلوب لصفقة الاستحواذ على 70% من أسهم سابك.

وحصلت أرامكو السعودية على تصنيف بدرجة A1 من موديز وبدرجة ‭A+‬ من وكالة فيتش.

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وأشار تقرير "موديز" إلى أن لدى "أرامكو" سيولة قوية للغاية تصل إلى نحو 840.8 مليار دولار مقابل دين يقدر بنحو 27 مليار دولار نهاية العام الماضي.

وأضافت "موديز" أن أرامكو قامت بتوزيع أرباح نقدية للحكومة السعودية في 2018 بقيمة 58.2 مليار دولار.

ووفقا لفيتش، تعد أرامكو أكبر منتج للنفط في العالم وبفارق كبير، حيث بلغ متوسط إنتاجها من السوائل ومن الهيدروكربون إجمالاً 11.6 مليون و13.6 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً، على الترتيب.

وهو ما يفوق إنتاج شركات نفط عملاقة مدرجة في أسواق المال، مثل رويال داتش شل وتوتال وبي بي.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.