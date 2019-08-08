شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح دانة غاز ترتفع 483% بالنصف الأول من العام الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت النتائج المالية لشركة دانة غاز، المعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في صافي أرباح الشركة للنصف الأول من العام الجاري، بنسبة 483%.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "أبوظبي المالي"، إنها حققت صافي ربح بلغ 140 مليون دولار (513 مليون درهم) مقارنةً بـ 24 مليون دولار (88 مليون درهم) خلال النصف الأول من عام 2018.

يرجع السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأرباح إلى قيد استحقاقات تعاقدية مرتبطة بالأداء بقيمة 71 مليون دولار.

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وترتبط هذه الاستحقاقات النقدية التي تترتب على مساهمين معينين في "بيرل بتروليوم" باتفاقيات بيع الحصص الأصلية، والتي كانت تشترط زيادة احتياطات شركة بيرل بيتروليوم.

وباستثناء الاستحقاقات النقدية المرتبطة بالاحتياطيات والبالغة 71 مليون دولار، فإن صافي الأرباح من العمليات التشغيلية الاعتيادية يكون قد ارتفع بنسبة 187% إلى 69 مليون دولار (253 مليون درهم) بالنصف الأول من الربع الجاري، مُقارنةً بـ 24 مليون دولار (88 مليون درهم) خلال النصف الأول من العام 2018.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 3%إلى 242 مليون دولار (887 مليون درهم) بفضل ارتفاع معدل إنتاجها في إقليم كردستان العراق، و الذي أضاف 27 مليون دولار (99 مليون درهم) إلى إيرادات الشركة وعمل على تعويض انخفاض الإيرادات الناجم عن انخفاض أسعار البيع المحققة بمقدار 15 مليون دولار (55 مليون درهم) و انخفاض الإنتاج في مصر بقيمة 5 ملايين دولار (18 مليون درهم).

وكشفت النتائج المالية للشركة في وقت سابق عن ارتفاع أرباحها بنسبة 151% خلال الربع الأول من العام 2019 بالغة 128 مليون درهم (35 مليون دولار)، مقابل صافي ربح بلغ 51 مليون درهم (14 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام 2018.