شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض صافي المبيعات يدفع جبسكو لتكبد خسائر بـ 1.9 مليون ريال بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة الجبس الأهلية "جبسكو"، المعلنة اليوم الأربعاء، عن تحولها لتحقيق الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 1.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 1.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني إلى إنخفاض صافي المبيعات بنسبة 20.33% بسبب إنخفاض طلب العملاء وركود البيع خلال شهر رمضان المبارك..

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 12.5 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 15.7 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

كذلك ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 1.97% بسبب أعمال الصيانه الوقائية لبعض خطوط الإنتاج، وارتفعت المصاريف العمومية والتسويقية بنسبة 16.05% لغرض تنشيط المبيعات

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وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 5.4 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.5 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 3.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 0.35 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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