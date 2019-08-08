شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تدفع أسواق المزرعة لتسجيل أرباح بـ 3.8 مليون ريال بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة"، المعلنة اليوم الأربعاء، تحولها للربحية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 3.8 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 11.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة أرباح تشغيلية إلى 12.5 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 16 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني إلى ارتفاع إيرادات الربع الحالي من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 1.6 مليون ريال .

وارتفعت الإيرادات إلى 402.5 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 400.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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كذلك انخفضت مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية والاستهلاكات للربع الحالي من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 6.6 مليون ريال.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.2 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 2.4 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 51.3%.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 2.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغ 16.7 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2018.

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