شكرا لقرائتكم ارتفاع الصادرات الصينية رغم الحرب التجارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بكين - أ ف ب | منذ ساعة في 8 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 8 أغسطس 2019 / 15:22

عاودت الصادرات الصينية الارتفاع مسجلة زيادة طفيفة خلال تموز (يوليو) على رغم الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وفق ما أظهرت بيانات نشرتها مديرية الجمارك اليوم (الخميس).



وحققت الصادرات الصينية إلى الخارج زيادة نسبتها 3.3 في المئة مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي، بعدما تراجعت 1.3 في المئة في حزيران (يونيو)، فيما تراجعت الواردات مجددا 5.6 في المئة بعد تراجعها 7.3 في المئة الشهر السابق.

وبقي الفائض التجاري الصيني مستقرا في تموز عند 45.05 بليون دولار، مقابل 44.23 بليون دولار الشهر السابق. أما مع الولايات المتحدة، فسجل الفائض تراجعاً طفيفاً إلى 27.97 بليون دولار مقارنة بـ29.9 بليون في حزيران يونيو.

وفي ظل الرسوم الجمركية المشددة المتبادلة بين البلدين منذ سنة، تراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة 6.46 في المئة، فيما تراجعت الواردات 19.09 في المئة، أي بنسب أدنى منها في حزيران حين بلغ التراجع 7.75 في المئة للصادرات و31.44 في المئة للواردات.