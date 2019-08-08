شكرا لقرائتكم "فيديكس" تتوقّف عن تسليم البضائع لحساب "أمازون" في الولايات المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ ساعتين في 8 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 8 أغسطس 2019 / 14:55

أعلنت "فيديكس" الأربعاء أنها ستتوقّف عن تسليم البضائع برّاً لحساب "أمازون" في الولايات المتحدة، مخفّضة تعاونها مع عملاق التجارة الإلكترونية الذي يطمح لتوصيل السلع للزبائن بموارده الخاصة.



وقبل شهرين، لم تجدّد "فيديكس" العقد الذي أبرمته مع "أمازون" للتوزيع السريع للبضائع (خدمة "إكسبرس") بغية توسيع قاعدة زبائنها في مجال التجارة عبر الإنترنت.

وجاء في بيان صادر عن "فيديكس" إن "هذا التغيير يتماشى مع استراتيجيتنا القاضية بالتركيز على سوق التجارة الإلكترونية على نطاق واسع".

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أما "أمازون"، فهي تنمّي من جهتها شبكتها اللوجستية الخاصة وعرضت المجموعة في فترة سابقة من السنة 10 آلاف دولار على موظفيها كي يطلقوا شركات متخصصة في تسليم البضائع.

وهي تطوّر أسطولاً من طائرات النقل وتجرّب طائرات مسيّرة وروبوتات لهذا الغرض.

وأشارت "فيديكس" في حزيران (يونيو) الى أن العمليات التي أجرتها لحساب "أمازون" شكّلت أقلّ من 1,3 في المئة من رقم أعمالها سنة 2018.