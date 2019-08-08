صدى البلد يصدر البنك التجارى الدولى CIB لعملائه شهادات ادخارية بعائد مميز بالعملة المحلية (الجنيه المصري) والأجنبية (الدولار واليورو) بعائد مميز ويُصرف شهريًا، ربع سنوياَ، نصف سنويًا أو سنويًا (طبقًا لمدة ونوع الشهادة ). أنواع شهادات الإدخار من البنك...

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كانت هذه تفاصيل خبر تبدأ من 1000 جنيه بعائد شهري يصل لـ 5 سنوات.. تعرف على مميزات شهادات الإدخار من بنك CIB لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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