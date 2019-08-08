قبل أيام من عيد الأضحى.. الذهب يسجل أعلى مستوى في تاريخه بمصر

كتب: ضياء السقا
ارتفعت أسعار الذهب الخميس، 8 أغسطس، في السوق المصري، بقيمة جنيهين، بالمقارنة بأسعار الأربعاء.
وكانت أسعار الذهب قد سجلت، الأربعاء، أعلى مستوى في تاريخها بمصر، ليسجل عيار 21، 680 جنيها، قبل أيام قليلة من عيد الأضحى، الذي يزداد فيه الإقبال على المعدن النفيس.
وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.
وبحسب وكالة رويترز، سجل الذهب عالميا أعلى مستوى في أكثر من ستة أعوام في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ما حفز إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.، حيث سجلت الأوقية 1490دولارا.
وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية الخميس كالتالي:
عيار 18 بـ 585 جنيها للجرام
عيار 21 بـ 682 جنيها للجرام
عيار 24 بـ 779 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 5280 جنيه
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
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