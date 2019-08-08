الان تتابع “الحبوب” تيسر قواعد مرتبطة بأضرار الحشرات في الواردات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
قالت المؤسسة العامة للحبوب السعودية اليوم الخميس إنها ستخفض معاييرها للأضرار الناجمة عن الحشرات في مواصفات القمح الصلد من صفر بالمئة إلى 0.5 بالمئة اعتبارا من العطاء القادم.
وقال أحمد الفارس محافظ المؤسسة العامة للحبوب لرويترز إن بعض المناشئ العالمية التي كانت في السابق عاجزة عن الوفاء بمعايير مواصفات المؤسسة بشأن عدم وجود أي أضرار ناجمة عن الحشرات ربما تكون قادرة حاليا على تصدير القمح إلى المملكة.
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