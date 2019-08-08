كتب محمود حسين نظم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، والذى انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشته، وسيعرض على المجلس بدور الانعقاد المقبل، ساعات العمل وفترات الراحة للعاملين فى القطاع الخاص، وذلك وفقا للإجراءات التالية: 1 ـ لا...

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كانت هذه تفاصيل خبر للعاملين بالقطاع الخاص.. اعرف عدد ساعات العمل وفترات الراحة بالقانون الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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