كتب ـ هشام عبد الجليل
يحظى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، بأهمية كبرى فى الشارع المصرى، خاصة أن هناك ما يقرب من نصف الثروة العقارية مخالف.
وفيما يلى نرصد ماذا لو تم رفض طلب التصالح، أو امتنع صاحب المخالفة عن سداد مقابل التصالح:
"فى حالة رفض اللجنة طلب...
كانت هذه تفاصيل خبر 60 يومًا مهلة لسداد قيمة التصالح فى مخالفات البناء.. اعرف موقف الممتنعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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