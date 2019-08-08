60 يومًا مهلة لسداد قيمة التصالح فى مخالفات البناء.. اعرف موقف الممتنعين

كتب ـ هشام عبد الجليل

يحظى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، بأهمية كبرى فى الشارع المصرى، خاصة أن هناك ما يقرب من نصف الثروة العقارية مخالف.

وفيما يلى نرصد ماذا لو تم رفض طلب التصالح، أو امتنع صاحب المخالفة عن سداد مقابل التصالح:

"فى حالة رفض اللجنة طلب...