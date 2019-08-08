شكرا لقرائتكم خبر عن كفيك يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 08-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (KFIC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 40.00 ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، ليحقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 3.41% بما يعادل 1.40 نقطة .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 40.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 46.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 40.00 ومستوى المقاومة 46.00 .