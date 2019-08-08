شكرا لقرائتكم خبر عن وطنية يهاجم مقاومة محورية – تحليل صباحي – 08-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الشركة الوطنية العقارية (NRE) على ارتفاع في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً طفيفة بلغت نسبتها 0.12% بما يعادل 0.10 نقطة ، وقد ارتفع السهم خلال تلك الجلسة ليسجل أعلى سعر له عند 86.90 ، ليرتد منه انخفاضاً ليقلص من تلك المكاسب ، وسط محاولاته اختراق مستوى المقاومة المحوري 85.77 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 114.19 إلى 68.20) ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط اختراقه للمقاومة 85.77 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 91.2 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 82.75 ومستوى المقاومة 91.20 .