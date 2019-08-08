شكرا لقرائتكم خبر عن اميانتيت يخترق خط اتجاه هابط – تحليل صباحي – 08-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة اميانتيت العربية السعودية (2160) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليؤكد بذلك على اختراق خط اتجاه هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وليهاجم مستوى المقاومة 6.20 وذلك بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً بارتفاع متوسط أحجام التداول ، محققاً أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.16% بما يعادل 0.01 ريال .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 6.20 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 6.80 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5.90 ومستوى المقاومة 6.40 .