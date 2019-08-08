شكرا لقرائتكم خبر عن النقل الجماعي يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 08-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم النقل الجماعي (4040) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 3.39% بما يعادل 0.48 ريال ، لينجح باختراق مستوى المقاومة المهم 14.38 ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً بارتفاع تدريجي ملحوظ بأحجام التداول .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 14.38 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 15.44 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.38 ومستوى المقاومة 15.18 .