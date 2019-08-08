شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يرتفع بتأثير دعم محوري – تحليل صباحي – 08-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كيان السعودية للبتروكيماويات (2350) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المحوري 11.18 ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.36% بما يعادل 0.04 ريال ، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 11.18 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 10.15 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.50 ومستوى المقاومة 11.80 .