شكرا لقرائتكم خبر عن سابك يعيد اختبار مقاومة محورية - تحليل صباحي – 08-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سابك (2010) في آخر جلساته ، ليعيد اختبار مستوى المقاومة المحوري 104.40 ، ليحاول السهم بذلك تعويض بعض خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه . Advertisements ولهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 104.40 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 100.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 102.00 ومستوى المقاومة 106.80 .

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