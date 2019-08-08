شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يستعد بكسر دعمه الحالي – تحليل صباحي – 08-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الاهلي (1180) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليصل إلى مستوى الدعم 51.38 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 38.35 إلى 64.40) ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها 0.58% بما يعادل -0.30 ريال ، أمام وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 51.38 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 48.30 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 50.00 ومستوى المقاومة 52.80 .