«مرحبا» توسع صالتها في مطار دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشنت «مرحبا» توسعة صالتها الكائنة في المبنى 3 بمطار دبي الدولي؛ حيث أضافت 400 متر مربع إلى مساحتها الأصلية؛ لترتفع طاقتها الاستيعابية 50%. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب افتتاح «مرحبا»، التي تعد واحدة من أسرع شركات خدمات المسافرين نمواً في العالم، صالة جديدة في مطار شانغي الدولي في سنغافورة مؤخراً.

وأصبحت صالة «مرحبا»، التي تقع في الكونكورس B بمطار دبي الدولي، تستوعب الآن 300 شخص جلوساً، وتضم مناطق مخصصة للاسترخاء والاستحمام وتناول المأكولات، إضافة إلى توفير خدمة الإنترنت اللاسلكي السريع. كما تقدم تجربة طعام فريدة تتضمن أطباقاً تناسب قطاعاً عريضاً من المتطلبات الغذائية والأثنية.

وقال ستيف ألين، نائب رئيس أول عمليات المطار في دناتا، يسرنا تحسين تجربة المسافرين في دبي؛ من خلال توسيع أكثر الصالات إقبالاً في المطار. وتستقبل صالتنا الفسيحة في المبنى 3، المسافرين مع جميع الناقلات الجوية بغض النظر عن درجة سفرهم، وتقدم لهم أفضل الخدمات وتجارب تناول الطعام.