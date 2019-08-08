58.7 مليون درهم تداولات «إعمار العقارية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

ارتفع مؤشر سوق دبي 1.23% إلى 2831.3 نقطة، بتداولات ب 198 مليون درهم بتنفيذ 2640 صفقة توزعت على 118 مليون سهم، حيث شهد التداول ارتفاع 22 شركة.

من أكثر الشركات ارتفاعاً من حيث التغير في أسعارها، «السلام السودان» بإغلاق 1.09 درهم بنسبة 7.92%، ثم «الصناعات الوطنية» بإغلاق 3 دراهم بنسبة 4.53%، ثم «دي إكس بي إنترتينمنتس» بإغلاق 0.223 درهم بنسبة 3.72%، ثم سوق «دبي المالي» بإغلاق 0.947 درهم بنسبة 3.16%، ثم «دبي للاستثمار» بإغلاق 1.35 درهم بنسبة 3.05%.

بينما كانت أكثر الشركات انخفاضاً في أسعارها، اكتتاب بإغلاق 0.171 درهم بنسبة 9.04%، ثم «المصرف الخليجي التجاري» بإغلاق 0.560 درهم بنسبة 6.66%، ثم «دبي الوطنية للتأمين» بإغلاق 4.10 درهم بنسبة 3.53، ثم «دار التكافل» بإغلاق 0.602 درهم بنسبة 1.95%، ثم «مصرف عجمان» بإغلاق 0.94 درهم بنسبة 1.05%.

وفيما يتعلق بالشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، حققت «إعمار العقارية» تداولات بقيمة 58,69 مليون درهم ثم «دبي الإسلامي» 23,59 مليون درهم ثم «الإمارات دبي الوطني» 22,4 مليون درهم ثم «جي اف اتش» 18,5 مليون درهم ثم «سوق دبي المالي» 13,5 مليون درهم.