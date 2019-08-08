«أدنوك» تستحوذ على 10% من «في تي تي آي» لمحطات التخزين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” و(وام)

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أمس، اتفاقية شراكة استراتيجية استثمارية تستحوذ بموجبها على حصة بنسبة 10% في شركة «في تي تي آي بي في» (في تي تي آي)، المالك والمشغل العالمي لمحطات التخزين.

عقب إتمام الاتفاقية، ستتوزع حصص ملكية «في تي تي آي» ما بين «أدنوك»، و45% ل«صندوق آي إف إم العالمي للاستثمار في البنية التحتية» الذي تديره «آي إف إم إنفيستورز»، و45% ل«فيتول»، وذلك بشكل مباشر، وأيضاً من خلال «فيتول إنفيسمينت بارتنرشيب 2 المحدودة»، وحدة الاستثمارات التي ترعاها وتديرها «فيتول».

وتعد «في تي تي آي»، مالكاً عالمياً مستقلاً ل 15 من محطات تخزين الوقود الهيدروكربوني التي تتوزع على 14 دولة في العالم، بسعة تخزينية إجمالية تبلغ حوالي 60 مليون برميل (9.5 مليون متر مكعب)، والعديد من هذه المحطات تقع في مواقع مناسبة تتيح تسهيل انسيابية منتجات أدنوك إلى الأسواق.

ويتيح هذا الاستثمار لأدنوك الاستفادة من القدرات التخزينية لشركة «في تي تي آي» في عدد من أسواقها الرئيسية للتصدير ومراكز التجارة المهمة مثل آسيا وإفريقيا وأوروبا، وكذلك تأمين منشآت إضافية في ميناء الفجيرة بدولة الإمارات، والذي يعد مركز أدنوك الرئيسي للتخزين.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ببناء شراكات نوعية ذكية وتحقيق أقصى قيمة ممكنة بما يعود بالنفع والفائدة على دولة الإمارات وأدنوك والشركاء، يسرنا إبرام هذه الشراكة الاستراتيجية الاستثمارية مع «في تي تي آي» و«فيتول» و«صندوق آي إف إم العالمي للاستثمار في البنية التحتية»، والتي من شأنها تعزيز تطوير منصة أدنوك التجارية العالمية المتكاملة من خلال تحقيق عوائد اقتصادية مجدية.. وستسهم محفظة «في تي تي آي» المتنوعة من أصول التخزين في الأسواق الرئيسية المستهدفة مثل آسيا وإفريقيا وأوروبا، في تسهيل وصولنا بشكل مباشر وسريع إلى عملائنا حول العالم، وذلك في خطوة تعزز جهودنا الهادفة إلى إرساء مكانة متميزة ل«أدنوك» كلاعب عالمي في قطاع الطاقة مع التركيز على تجارة وتداول المنتجات.

وأضاف: باعتبار أن «في تي تي آي» هي من أكبر مشغلي منشآت التخزين في الفجيرة، فإنها تعد شريكاً طبيعياً لنا؛ حيث سيسهم هذا التعاون في تعزيز الحضور المهم ل«أدنوك» في منشآت الفجيرة كمقر استراتيجي لعملياتنا.

وقال روب نيست، الرئيس التنفيذي لشركة «في تي تي آي»: تمثل هذه الاتفاقية التي تم إبرامها تطوراً مهماً ودليلاً على التزام ومهنية فريق عملنا.. فمنذ تأسيسها قبل 13 عاماً، ظللنا في شركة «في تي تي آي» نعمل بكل جد وبصورة متواصلة لبناء شركة رائدة في مجال تخزين الطاقة، قادرة على تقديم خدمات في المواقع الاستراتيجية الرئيسية تضاهي أعلى المعايير..ويسعدنا أن تنضم إلينا أدنوك كشريك جديد، ونتطلع إلى الاستفادة من خبراتها الإقليمية من خلال العمل معاً لتطوير وتوسعة شبكة المحطات العالمية التي تُشغلها الشركة ودعم طموح أدنوك للتوسع في مجال تداول وتجارة المشتقات وتوفير الإمدادات.