نتائج الشركات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - >> تراجعت أرباح «ريم للاستثمار» الصافية في النصف الأول من العام الجاري إلى 211.3 مليون درهم، مقارنة مع 248.7 مليون درهم في النصف الأول 2018.

>> حققت «الظفرة للتأمين» أرباحاً صافية في النصف الأول 2019 بنحو 40.22 مليون درهم، مقارنة مع 34.2 مليون درهم في فترة المقارنة من العام الماضي.

>> بلغت أرباح «العالمية القابضة» الصافية في النصف الأول 2019 بنحو 10.77 مليون درهم، مقارنة مع 17.4 مليون درهم في النصف الأول 2018.

>> سجلت شركة رأس الخيمة للأسمنت اﻷبيض والمواد الإنشائية أرباحاً صافية في النصف الأول بنحو 12.7 مليون درهم، من 13.4 مليون في النصف الأول 2018.

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>> حققت «أسكانا للتأمين» أرباحاً صافية في النصف الأول 2019 بلغت 9.97 مليون درهم، مقارنة مع 13.3 مليون درهم في فترة المقارنة من العام الماضي.

>> سجلت «الشارقة للتأمين» أرباحاً صافية في النصف الأول 2019 بنحو 9.12 مليون درهم، مقارنة مع 12.4 مليون درهم في فترة المقارنة من العام الماضي.

>> وصلت أرباح «غلفا للمياه المعدنية» الصافية في النصف الأول 2019 إلى 1.57 مليون درهم، مقارنة مع خسائر بنحو 6.5 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2018.

>> تكبدت «الاتحاد العقارية» خسائر بنحو 82.3 مليون درهم في النصف الأول 2019، مقارنة مع أرباح بنحو 207.4 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من 2018.

>> تقلصت خسائر «أورينت يو ان بي تكافل» في النصف الأول إلى 4.51 مليون درهم، مقارنة مع 7.55 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2018، فيما سجلت ربحية في الربع الثاني بنحو 333.7 ألف درهم.