شكرا لقرائتكم خبر عن خمس فُرص للفوز برحلة سياحية لجزيرة موريشيوس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

كشفت «اتصالات» عن إتاحة تطبيق «بسمات» (Smiles) لخمس فُرص للفوز برحلة إلى جزيرة موريشيوس لشخصين لكل فائز، بالتعاون مع هيئة موريشيوس للترويج السياحي، والإمارات للعطلات.

وأتاح تطبيق «بسمات» للتسوق، الذي يمتاز بتوفيره للعديد من العروض والتخفيضات الخاصة، فرصة الفوز بالجائزة الكبرى لخمسة أشخاص من مشتركي التطبيق، للذهاب برحلة مدفوعة التكاليف لشخصين إلى جزيرة موريشيوس السياحية الشهيرة.

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