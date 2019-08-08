«عُمان للتأمين» تحقق أعلى أرباح نصفية في 5 سنوات

دبي:”الخليج 365”

تواصل شركة عُمان للتأمين احتفاظها بقوة الدفع الإيجابية في مجال الأعمال، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 75٪ ليصل إلى 105.6 مليون درهم في النصف الأول من عام 2019، مقارنة ب 60.2 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي. ويتعزز هذا النمو بفعل النتائج القوية للاكتتاب وزيادة الدخل الاستثماري وتسارع معدلات المبالغ المُحصّلة ونفقات التشغيل الأقل. وقد حققت الشركة أعلى أرباح صافية نصف سنوية على مدار 5 سنوات، ما يُعد نقطة فارقة للشركة. وتبلغ نسبة الملاءة المالية الآن أكثر من 225٪، أي أكثر من ضعف الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية البالغة 100٪.

وعلى الرغم من انخفاض سعر الاكتتاب الإجمالي 7٪ ليصل إلى ملياري درهم مقابل 2.2 مليار درهم العام الماضي، والذي نجم عن الاكتتاب الانتقائي وتهذيب الحسابات الخاسرة، فإنّ شركة عمان للتأمين تسعى إلى التركيز بشدة على تحقيق الربحية المستدامة. كما ارتفع صافي أقساط التأمين التي حققتها الشركة بنسبة 6.5٪ في النصف الأول من عام 2019 مقارنةً بالنصف الأول من عام 2018 ليصل إلى 824 مليون درهم وهو ما يضعها في صدارة شركات التأمين في سوق الإمارات.

وقال جان لويس لوران جوزي، الرئيس التنفيذي للشركة: إن نتائجنا نصف السنوية تعد انعكاساً لإستراتيجيتنا. وقد وصلت ملاءة الشركة الآن بالفعل إلى مستوى جيّد للغاية لتبلغ أكثر من 225٪، وقد أسفر الانتقاء الدقيق للمخاطر وتحصيل الأقساط إلى زيادة هائلة في الأرباح، بينما وصلت درجات رضا عملاء الشركة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.