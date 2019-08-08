دبي تعزز مكانتها وجهة للسياحة البحرية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عززت دبي مكانتها كواحدة من أهم وجهات سفن الرحلات السياحية في العالم، مختتمة موسم السياحة البحرية 2018-2019 بزيادة قياسية بلغت 51% في عدد السياح و38% بعدد الرحلات، مقارنة بالموسم الماضي.

واستقبلت دبي خلال هذا الموسم عبر محطة المسافرين في ميناء راشد، الوجهة السياحية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وميناء سفن الرحلات الحاصل على الجوائز المرموقة، 846,176 زائراً عبر 152 رحلة، مقارنة بنحو 558,781 زائراً عبر 110 رحلات خلال موسم 2017-2018. كما تم تأكيد انطلاق 211 رحلة سياحة خلال الموسم القادم 2020-2019. ويعكس هذا النمو المطرد في عدد الزوار التعاون الكبير بين أعضاء لجنة دبي للسياحة البحرية وهم دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، وموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، مشغل ميناء راشد، وطيران الإمارات، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وجمارك دبي بهدف ترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة للرحلات البحرية.

شهد الموسم السياحي 2019-2018 حدثاً استثنائياً تمثّل باستقبال 14 سفينة سياحية في أول رسو لها في دبي، بالإضافة إلى العديد من المشغلين العالميين الذين اتخذوا الميناء مقراً للانطلاق منه. ويرحب ميناء راشد في الموسم المقبل بعودة السفن السياحية «توي كروزيس»، و«عايدة كروزيس»، و«إم إس سي كروزيس»، و«كوستا كروزيس»، و«بولمانتور كروزيس»، و«بي آند أو كروزيس»، و«رويال كاريبيان كروزيس». وكان ختام الموسم بإبحار «كارنيكا»، التابعة ل«جاليش كروزيس»، أول سفينة سياحية هندية تتخذ من دبي ميناء الانطلاق لرحلاتها.

وقال محمد عبد العزيز المناعي، الرئيس التنفيذي لمراسي «بي آند أو» والمدير التنفيذي لميناء راشد: تشير الأرقام إلى أن مراسي «بي آند أو» تسير في الاتجاه الصحيح للترويج لدبي كوجهة عالمية للسياحة البحرية. ويقدم ميناء راشد، بوصفه الوجهة الأولى للرحلات البحرية في الشرق الأوسط، أفضل الخدمات لركاب السفن السياحية الدولية الفاخرة، كما أن مبنى حمدان بن محمد للمسافرين من أهم المرافق التي تعزز هذا الأداء المتميز، حيث يمكنه استقبال 14,000 مسافر في اليوم. ونحن متفائلون دائماً بما نحققه في كل عام من معدلات نمو متنامية بحركة الزوار في ميناء راشد.وأضاف: إن من شأن الزخم المتزايد لدبي، كميناء رئيسي لرسو سفن الرحلات السياحية الدولية، تعزيز السياحة البحرية الفاخرة وربط دبي بوجهات جديدة. وسنواصل العمل عن كثب مع شركائنا الاستراتيجيين بهدف دعم جهود «لجنة دبي للسياحة البحرية»، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز رئيسي للسياحة البحرية في المنطقة.

من جانبه قال حمد بن مجرن، نائب رئيس أول دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»: يعد نجاح موسم السياحة البحرية 2018-2019 مؤشراً قوياً على نمو هذا القطاع السياحي الحيوي في دبي، وقدرة دبي على تحقيق معدلات نمو ملحوظة، وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية تستوجب زيارتها. ونحن في «دبي للسياحة» سعداء بالترحيب مجدداً بالشركات العالمية الرائدة في مجال تسيير السفن السياحية واختيارها دبي كنقطة انطلاق لبرامجها السياحية الإقليمية والعالمية. وسنستمر في العمل مع شركائنا لتعزيز مكانة دبي وسهولة الوصول لها عبر مشاريع التطوير والتحديث المستمرة للعمليات التشغيلية في الموانئ السياحية البحرية حتى نتمكن من الترحيب بالمزيد من المشغلين خلال المواسم المقبلة.

ويتماشى تطوير صناعة السياحة البحرية في دبي للوصول إلى أقصى إمكاناتها مع استراتيجية خط دبي للحرير التي أعدتها مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بالتعاون مع الجهات الحكومية الرئيسية.

وتضم الاستراتيجية تسع مبادرات، يتمخض عنها 33 مشروعاً، وتشمل تعزيز الاتصال الاستراتيجي، والتشغيلي للخدمات اللوجستية بين محطات موانئ دبي العالمية والمنتشرة في جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يبدأ موسم الرحلات السياحية 2019-2020 في 19 أكتوبر، مع رسو السفينة «ماين شيف» التي تنطلق من دبي حاملة أكثر من 6,000 سائح.​



«جبل علي» بين الموانئ الأكثر اتصالاً بالعالم



احتل ميناء جبل علي بدبي المرتبة الأولى إقليمياً وال 15 على مستوى العالم، ضمن مؤشر اتصال الموانئ العالمية، الذي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، مسجلاً 77.35 نقطة على المؤشر، وبنسبة زيادة إجمالية بلغت 8.74% في العام 2019. وتصدر المؤشر ميناء شانجهاي، يليه كل من سنغافورة وبوسان، ويستند التقييم إلى عناصر مختلفة تتضمن عدد السفن التي يتعامل معها الميناء، وحجم مناولة الحاويات، وعدد خطوط الشحن الدولية العاملة فيه، وعدد الموانئ الكبرى المتصلة به وأهميته الاستراتيجية على الصعيد العالمي.