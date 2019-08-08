جيف بيزو يبيع حصة من أسهم «أمازون» بـ 2.8 مليار دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باع جيف بيزو، أغنى رجل في العالم، أكثر من 500 ألف سهم من أسهم شركة التجارة الإلكترونية التي أسسها، ويرأسها «أمازون»، خلال أول يومين من أغسطس/ آب الحالي، وجمع نحو 990 مليون دولار.

وبحسب المستندات التي تم تقديمها إلى هيئة سوق المال الأمريكية، فإن بيزو باع 531852 سهماً خلال يومين بما يعادل 1% من حصته في «أمازون».

وتبرع بيزو بكمية من الأسهم قيمتها نحو 500 ألف دولار لإحدى المنظمات الخيرية التي لم يتم الكشف عن اسمها.

وخلال الأسبوع الماضي باع بيزو ما يعادل 2.5% من حصته في الشركة بقيمة 2.8 مليار دولار.

وبعد بيع كمية الأسهم في الأسبوع الماضي انخفضت حصة بيزو في «أمازون» إلى 57.61 مليون سهم، وما زال أكبر مساهم فيها، في حين أن زوجته السابقة ماكينزي بيزو، هي ثاني أكبر مساهم فيها.

ولم يتم الكشف عن سبب بيع هذه الأسهم. وكان بيزو قال إنه يعتزم بيع أسهم بقيمة مليار دولار سنوياً، لتمويل شركته الصاعدة لرحلات الفضاء «بلو أوريجن». (د ب أ)