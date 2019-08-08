«روّاد» تمول 8 مشاريع جديدة بدعم مالي 4.450 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”



أصدرت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد»، تقريرها السنوي الشامل لعام 2018، بنسخة ورقة وإلكترونية، وشكّل التقرير خطوة جديدة في مسيرة المؤسسة نحو تعزيز وتنويع الاقتصاد المحلي في الإمارة، والمضي به قدماً نحو النمو المستدام من خلال دعم وتطوير وتنمية المشاريع الناشئة لروّاد الأعمال الإماراتيين، ورفع نسبة تملكهم وتشغيلهم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي للإمارة، فضلاً عن تنمية روح العمل الحر والاعتماد على الذات، وغرس ثقافة ريادة الأعمال لدى أجيال المستقبل ليكونوا عناصر فاعلة ومؤثرة في صنع إنجازات وطنهم، ومجتمعهم.

أكد سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس مجلس الإدارة في كلمته، على الأثر الإيجابي للدعم الحكومي الذي يحظى به قطاع ريادة الأعمال، ونجاح الدولة في أن تتبوأ المركز السادس عالمياً في فئة دعم الحكومة للمشاريع وفق مؤشر ريادة الأعمال العالمي لعام 2019، واحتلالها المركز السابع في الترتيب العام على المؤشر، بينما جاءت في المرتبة 31 في فئة تمويل المشاريع الجديدة.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة، أن القائمين على المؤسسة وفريق عملها المتميز وبإشراف من مجلس إدارتها عقدوا العزم على المضي قدماً في إنجاز ومواصلة جهودهم الحالية واستكمال النجاحات والإنجازات التي تحققت على أرض الواقع والانتقال بها نحو مساحات أوسع ومستويات أكبر تأثيراً في رفع أداء مشاريع روّاد ورائدات الأعمال الإماراتيين في الشارقة.

تنويع الاقتصاد

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وقال حمد المحمود مدير مؤسسة «روّاد»، في كلمته الافتتاحية، إن الإصدار الجديد تضمن أهم محطات الإنجاز والنجاح ونتائج الجهود المبذولة خلال العام المنصرم على صعيد الخدمات المقدمة لمصلحة روّاد الأعمال في إمارة الشارقة والمشاريع والمبادرات المجتمعية التي تتبناها المؤسسة لخدمة المجتمع المحلي بشكل عام وبيئة ريادة الأعمال بشكل خاص، إذ شكّل عام 2018 خطوة جديدة في مسيرة المؤسسة نحو تعزيز وتنويع الاقتصاد المحلي في الإمارة والمضي به قدماً نحو النمو المستدام من خلال دعم وتطوير وتنمية المشاريع الناشئة لروّاد الأعمال الإماراتيين.

وأكد المحمود أن المؤسسة خلال العام الماضي موّلت ثمانية مشاريع جديدة وبإجمالي دعم مالي بلغ أربعة ملايين و450 ألف درهم، منها مشروعان حصلا على تمويل مباشر من المؤسسة بإجمالي تمويل بلغت قيمته 500 ألف درهم، مضيفاً أنه وفي إطار الشراكة الاستراتيجية المبرمة بين المؤسسة ومصرف الشارقة الإسلامي، موّل المصرف أربعة مشاريع بإجمالي مليونين و450 ألف درهم، بينما مولت المؤسسة والمصرف مشروعين بشكل مشترك، وبقيمة مليون و500 ألف درهم.

وأوضح المحمود: لا شك في أن توفير التمويل اللازم لإنشاء مثل هذه المشاريع، أو استمرار نشاطها هو أمر ينطوي على قدر كبير من الأهمية، لكونه يسهم في تخطي العقبات والتحديات التي قد تؤثر في مستوى نجاح هذه المشاريع، وتطورها، مضيفاً أن عدد المشاريع المدعمة من خلال العضوية في عام 2018 بلغ 109 مشاريع، ليرتفع إجمالي المشاريع المنتسبة للمؤسسة بنسبة 233 في المئة مقارنة بعدد 30 مشروعاً فقط عام 2017، وليصل إجمالي عدد الأعضاء المنتسبين منذ إنشاء المؤسسة ولغاية نهاية العام الماضي إلى 331 مشروعاً.

كما ذكر المحمود أن عدد المشاريع المدعمة بحسب القطاع وصل إلى 87 مشروعاً تجارياً، و30 مشروعاً خدمياً، ومشروع صناعي واحد، فيما توزعت المشاريع إلى 77 مشروعاً يملكها مواطنون ذكور، و28 مشروعاً تملكها مواطنات، فيما جاءت أربعة مشاريع مشتركة بين الجنسين، مشيراً إلى أن «روّاد» قدمت عدداً من الاستشارات المتخصصة لروّاد الأعمال عام 2018، بنسبة تصل إلى 159 في المئة، مقارنة بعام 2017، حيث قدمت 171 استشارة في مجالات إدارية ومالية وتسويقية مختلفة. فيما بلغت قيمة الإعفاءات من رسوم التراخيص والإعفاءات، حسب المحمود، نحو مليون و782 ألف درهم، بينما بلغت نسبة المشتريات الحكومية من أعضاء المؤسسة 16 في المئة من إجمالي مشتريات الجهات الحكومية، بقيمة تجاوزت النصف مليون درهم.

أربعة أبواب

ضمّ التقرير السنوي لعام 2018، أربعة أبواب، عرض الباب الأول منها نبذة عن مؤسسة «روّاد» ورؤيتها والرسالة التي تعمل بها، والأهداف التي وضعتها لنفسها منذ بداية العمل، إضافة للهيكل التنظيمي لها، والخطة الاستراتيجية التي تعمل بها.

فيما تحدث الباب الثاني عن دعم قطاع ريادة الأعمال في إمارة الشارقة بعدد من الطرق، كالتمويل المالي المباشر بنحو 500 ألف درهم لمشروعين، والتمويل غير المباشر عن طريق مصرف الشارقة الإسلامي بنحو مليونين و450 ألف درهم لأربعة مشاريع، إضافة للتمويل المشترك مع مصرف الشارقة الإسلامي بنحو مليون و500 ألف درهم لمشروعين، فيما بلغ عدد المشاريع المدعمة من خلال العضوية 109 مشاريع لعام 2018. ولم تكتف «روّاد» بالدعم المالي، وإنما قدمت الاستشارات الإدارية والمالية والتسويقية لنحو 171 مشروعاً، وبنمو نسبته 195% مقارنة بعدد الاستشارات المقدمة عام 2017.

أما الباب الثالث، وتحت مسمى مشاريع رائدة، فقد عرض قصص النجاح لمشاريع روّاد الأعمال وطرق العمل لديهم، وأهم الأساليب التي اتبعها الروّاد لتنجح مشروعاتهم.

بينما الباب الرابع والأخير، تحدث عن عدد من مذكرات التعاون المبرمة مع قاعدة شركاء «روّاد» من المؤسسات الحكومية والخاصة، بهدف خدمة الاستراتيجية وتعزيز العمل الحكومي وتنسيق الجهود لدعم قطاع ريادة الأعمال، وفي إطار حرص مؤسسة «روّاد» على التواجد بقوة في الفعاليات والبرامج المجتمعية ذات العلاقة بريادة الأعمال، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات المحلية والعالمية المطبقة، إذ تتكامل الأنشطة والفعاليات الداخلية في المؤسسة وخدماتها الإعلامية والاتصالية مع الجهد الخارجي المبذول لتحقيق الهدف النهائي المنشود في مجتمع يتحرك وينمو ويزداد اعتماداً على ازدهار ريادة الأعمار.