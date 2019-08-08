عجمان تبحث التعاون الاقتصادي والتجاري مع الصين وبريطانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

بحث الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس منطقة عجمان الحرة خلال استقباله أمس في مكتبه بالمنطقة، رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية الصينية للتجارة تلينغ بينغ والوفد المرافق له، تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.

جاء لقاء الشيخ أحمد بن حميد مع الوفد الصيني في ظل سعي منطقة عجمان الحرة إلى تقديم التسهيلات لمختلف المستثمرين، واطلاعهم على الفرص الاستثمارية التي توفرها لهم وسعيها الدؤوب لتنويع محفظتها في مختلف مجالات الاستثمار مثل التكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى التعليم والصحة والتجزئة.

وأشاد الوفد الصيني بالتسهيلات التي تقدمها منطقة عجمان الحرة للمستثمرين والبنية التحتية المتميزة التي توفرها الإمارة لمختلف المستثمرين.

من ناحية أخرى استقبلت غرفة تجارة وصناعة عجمان وفداً اقتصادياً بريطانياً، لبحث سبل التعاون المشترك في عدد من القطاعات وفرص الاستثمار المتاحة لدى الطرفين وإمكانية الشراكة والتعاون بين رجال الأعمال.

استقبل الوفد في مقر الغرفة، محمد علي الجناحي - المدير التنفيذي لقطاع تنمية الاستثمار والأعمال، بحضور مروان حارب مدير إدارة ترويج الأعمال وتنمية الاستثمار، وضم الوفد سيمون ويليامز مدير إدارة المشاريع الخاصة إدارة التجارة الخارجية وجاسن تاج مسؤولة التجارة المشاريع الخاصة بإدارة التجارة الخارجية للسفارة البريطانية في الدولة.

وخلال اللقاء أكد الحضور ضرورة تبادل الزيارات بين رجال أعمال الطرفين، وعقد اللقاءات المشتركة بحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية واستعراض أهم الإحصائيات وقصص النجاح الملهمة لمستثمري الطرفين، لاسيما أن عدد الشركات البريطانية في إمارة عجمان يصل إلى 1136 مؤسسة في مختلف المجالات ومنها منتجات المعادن والأغذية والنسيج والمنتجات الكيماوية.

ووجه سيمون ويليامز الشكر لغرفة عجمان على حفاوة الاستقبال، وأكد أهمية اللقاء وخاصة في ظل تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، الأمر الذي يعزز من زيادة التعاون الاقتصادي مستقبلاً، وأشار إلى أن الإمارة تمتلك فرصاً استثمارية واعدة في قطاعي التعليم والصحة.