مجلس شباب «اقتصادية الشارقة» يعقد حلقة «التعليم علم وعمل»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظّم مجلس شباب «اقتصادية الشارقة» حلقة شبابية بعنوان: «التعليم.. علم وعمل»؛ تماشياً مع رؤية هيئة الاتحادية للشباب؛ وتزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للشباب، وفق أجندة منظمة الأمم المتحدة تحت شعار: «النهضة بالتعليم»؛ حيث تناولت الحلقة دور التعليم في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية، بما يتماشى مع رؤى القيادة الرشيدة؛ وذلك بتحقيق التعليم المستدام؛ من خلال الحرص على التعلم المستمر مدى الحياة.

شارك في الحلقة الشبابية أكثر من 100شاب وشابة من مختلف مجالس الشباب المؤسسية، وبحضور سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وبمشاركة عدد من موظفي الدائرة.

وشهدت الجلسة تفاعلاً كبيراً ناقش فيه الشباب عدداً من المحاور الخاصة بالتعليم والعمل، كما وسلّطت الحلقة الشبابية الضوء على التحديات التي تواجه الشباب في قطاع التعليم، كما ناقش المشاركون في الحلقة ما إذا كانت الوظيفة تشكل عائقاً في استكمال الدراسة. وهل يفضل الشخص التعليم أم العمل ولماذا؟

وأكد المشاركون في الحلقة أهمية تحديد التحديات التي تواجه الشباب في قطاع التعليم، والخروج بحلول مبتكرة؛ للتغلب على هذه التحديات، إضافة إلى أهمية تشجيع الشباب على المبادرة والابتكار. والتعليم مدى الحياة.

وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أننا نولي أهمية كبيرة لتطوير وتمكين كوادرنا، ورعاية وتشجيع الكفاءات الشابة لمهمات قيادية في المستقبل؛ وذلك لضمان أن يكون للشباب دورهم الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة. وأوضح: إن مسيرة تمكين الشباب التي انتهجتها قيادتنا الرشيدة وفرت للشباب كل السبل؛ لتحقيق تطلعاتهم وهيأت لهم الأرضية المناسبة لينطلقوا منها إلى العالمية، وليكونوا خير من يمثل بلادهم في تحقيق المنجزات والمراتب الأولى والتحصيل العلمي المشرف.

كما شدد على أهمية المشاركة في مجالس الشباب، بما يؤسس لمستقبل أفضل قائم على التشاور والتحاور مع الآخرين؛ لتطوير العمل المؤسسي في الدولة، وأن مثل هذه اللقاءات تستطيع أن تجمع الأفكار والوصول بها إلى أصحاب القرار، معرباً عن تطلعاته بعقد المزيد من الحلقات الشبابية والمبادرات المشتركة التي تسهم في تحقيق آمال وطموحات الشباب وتطلعاتهم.

وأشار إلى أن تأسيس مجلس شباب اقتصادية الشارقة، جاء بهدف توفير بيئة مميزة تهتم بأفكار الشباب ومخرجاتهم، إضافة إلى الاستماع لآرائهم داخل منظومة العمل المؤسسي، إضافة إلى تعزيز دور الشباب ومشاركتهم في المؤسسات. ويمثل المجلس دوراً محورياً في عملية إحداث التغييرات المطلوبة، إضافة إلى كونه يشكل منصة موحدة ومستدامة لإشراك صانعي القرار في المؤسسات والمبادرات التي يديرها الشباب.

وأكدت خلود الزرعوني رئيسة مجلس شباب الدائرة خلال الجلسة الحوارية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أولت اهتماماً بالغاً بتنمية الشباب في مختلف المراحل وجعلت منهم شركاء حقيقيين؛ لذلك فإن الشباب اليوم عليهم مسؤولية كبيرة لإحداث فرق حقيقي وملموس ليس فقط في إطار عملهم وحياتهم الشخصية؛ ولكن للمجتمع والوطن.