ربع مالكي السيارات في الإمارات تعرضوا لانفجار إطار

دبي:”الخليج 365”

كشفت «دوبيزل موتورز»، عن نتائج استطلاع أجرته حول الإجراءات الاحترازية التي يتخذها مالكو السيارات المستعملة خلال فصل الصيف. وكشفت النتائج أن قرابة ربع (24٪) من المستطلعين تعرضوا من قبل لحادثة انفجار إطار على طرق الإمارات.

ويأتي ذلك بعد أن كشفت هيئة الطرق والمواصلات في وقت سابق من هذا الصيف أن الحوادث الناجمة عن انفجار الإطارات تسببت في مقتل 110 وإصابة 1133 شخصاً في الإمارات خلال عام 2018. وهو ما عقب عليه ماثيو ديفيدسون، رئيس خدمات «دوبيزل» للسيارات قائلاً: «نحن الآن في أشد فترات الصيف حرارة، والإطارات هي الجزء الأكثر تعرضاً في السيارة لحرارة الطريق. ومع وصول درجات حرارة إلى 48 درجة مئوية، من الضروري التأكد من أن سيارتك مستعدة للصيف. ويمكن لفحص سيارتك مرتين في السنة والتحقق الدوري من سلامة الإطارات أن يجنبك حوادث الطريق».

وأجرت «دوبيزل» الاستطلاع على منصتها في منتصف يوليو لاستكشاف الإجراءات الاحترازية التي يتخذها مالكو السيارات المستعملة للتحضير لفصل الصيف. لتكشف النتائج أنه خلال ال 12 شهراً الماضية، لم يقم قرابة ثلث (31٪) من مالكي السيارات المستعملة بفحص سيارتهم عند جهة متخصصة، وقام 28٪ من المستطلعين بفحص سيارتهم لمرة واحدة، في حين فحصها 20٪ و21٪ لمرتين وأكثر على التوالي.

وعند سؤالهم عن الأسباب التي دفعتهم لفحص سياراتهم مؤخراً عند فني مختص، قال 22٪ من المستطلعين إن ذلك ارتبط بحلول موعد خدمة السيارة، وذكر 19٪ أن السبب هو حلول موعد تجديد التسجيل السنوي، وقال 10٪ إنهم احتاجوا إلى بعض أعمال التصليح، وقال 9٪ إنهم استخدموها لمساعدتهم على اتخاذ قرار شراء السيارة أم لا، في حين قال 8% فقط إنهم قاموا بذلك استعداداً لقساوة فصل الصيف.

وعلى الرغم من أن الغالبية لم يقوموا بفحص سياراتهم عند فني مختص بشكل استباقي، قال 77٪ إنهم فحصوا حالة إطاراتهم خلال ال 12 شهراً الماضية عند فني مختص، كما قال 71٪ إنهم يفحصونها بانتظام بأنفسهم.

وذكر أغلب مالكي السيارات المستعملة ممن شملهم الاستطلاع (72٪) أن لديهم مثلثاً أحمر في السيارة لحالات الطوارئ، إلا أن قرابة الثلث (28٪) قالوا إنهم لا يملكونه أو غير متأكدين من وجوده في السيارة.