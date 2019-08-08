«غرفة وشرطة الشارقة» تناقشان إطلاق مبادرات مجتمعية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

عقدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة اجتماعاً تنسيقياً مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، بمشاركة ممثلين عن عدد من الدوائر المحلية، ويأتي الاجتماع الذي عُقد مؤخراً في مقر الغرفة، لمناقشة إطلاق عدد من المبادرات المجتمعية، فضلاً عن تعزيز أُطر التعاون المستمر بين الغرفة والقيادة العامة لشرطة الشارقة، بما يسهم في تكامل الجهود المشتركة لتحقيق التنمية الاقتصادية للإمارة، والسعي الدؤوب للإسهام الفاعل في خدمة المجتمع عامة، وقطاع الأعمال بصورة خاصة.

حضر الاجتماع سعيد غانم السويدي، رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات بالغرفة، والمقدم أحمد محمد المري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، وجمال سعيد بوزنجال، مدير إدارة الإعلام في الغرفة، كما شهد الاجتماع حضور علي أحمد بامطرف مدير متابعة الأداء والتميز بهيئة كهرباء ومياه الشارقة العضو الدائم للجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات، وعادل عمر سالم مدير إدارة الرقابة والتفتيش البلدي في بلدية الشارقة، وسوسن بطي حديد، رئيسة قسم الهدم والصيانة في البلدية، وكل من المقدم حمد بن قصمول، والمقدم جاسم السويدي، والنقيب حسين سليمان. إلى جانب حضور أمجد عوض الكريم إدريس، رئيس قسم مجموعات العمل القطاعية، وفاطمة خميس الشحي تنفيذي مجموعات العمل القطاعية في الغرفة.

وأكد سعيد غانم السويدي، أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي انطلاقاً من سعي كل الأطراف إلى تبادل الخبرات وتنمية المبادرات والمشاريع المشتركة، كما يجسد الحرص على تعزيز علاقات الشراكة بما يحقق المنفعة المتبادلة، وينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية في إمارة الشارقة، لافتاً إلى استعداد الغرفة التام لدعم كل مبادرات شرطة الشارقة، ومختلف الدوائر المحلية والتعاون وتقديم كل الخبرات من أجل إنجاحها، مشيراً إلى ضرورة إبقاء قنوات التواصل مع مختلف القطاعات الحكومية للوقوف على التحديات وإيجاد الحلول لها.تفعيل التواصل

من جانبه، أعرب جمال بوزنجال عن تقدير الغرفة للقيادة العامة لشرطة الشارقة والدوائر الحكومية المشاركة في الاجتماع، الأمر الذي يعكس حرصها على تفعيل العمل المشترك لإطلاق مبادرات نوعية تلبي طموحات مجتمع الأعمال، وتسهم في تعزيز الاستقرار في القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية بإمارة الشارقة، مشيراً إلى أن الغرفة حريصة على تفعيل التواصل مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، ومتابعة آخر المستجدات والتطورات التي من شأنها تعزيز مكتسبات قطاع الأعمال.

جودة الخدمات الأمنية

من جهته، أكد المقدم أحمد محمد المري، أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تهدف من خلال اجتماعاتها التنسيقية مع غرفة الشارقة التي تعد الممثل الأول لمجتمع الأعمال في إمارة الشارقة، إلى مناقشة سبل الارتقاء بجودة الخدمات الأمنية وفق أرقى المعايير العالمية الريادية، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة، على دعم كل المبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان لأفراد المجتمع، ومن بينها ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وتنظيم آلية عملها على مستوى الإمارة، بما يحقق أحد أهم مستهدفات الأجندة الوطنية ل»رؤية الإمارات 2021» والمتمثلة في جعل دولة الإمارات من أفضل دول العالم في مجال تحقيق الأمن والسلامة.