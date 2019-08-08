شكرا لقرائتكم خبر عن «دايكن» تفتتح مقراً إقليمياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «دايكن»، عن نقل المكتب الرئيسي لفرعها في الشرق الأوسط وإفريقيا إلى المقر الجديد في إمارة دبي تماشياً مع أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى التوسع والنمو في جميع أنحاء المنطقة.
ومن المقرر أن يحتضن المقر الإقليمي الجديد في جافزا - دبي 250 موظفاً، حيث تهدف «دايكن» إلى الحفاظ على مكانتها كشركة رائدة في السوق الإقليمي، وتعزيز ريادتها وانتشارها وعرض منتجاتها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتلبية الاحتياجات المستقبلية للمستهلكين. ويمتد المقر الجديد على مساحة 22,000 متر مربع، حيث تبلغ مساحة المبنى والمستودع 7,500 متر مربع، ويضم أكاديمية التدريب ومصنع وحدات مناولة الهواء وصالة العرض والتجارب. كما يتميز المقر الجديد أيضاً باحتوائه على مجموعة من الابتكارات التكنولوجية في مجال التكييف والتدفئة والتهوية والتبريد، بما في ذلك نظام المبردات (Chillers) ونظام التدفق المتغير للمبرد (VRV)، بالإضافة إلى وحدات لفائف المراوح ونظام إدارة المباني.
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