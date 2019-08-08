شكرا لقرائتكم خبر عن «اليوسف موتورز» تحتفي بذكرى تعيينها موزّعاً لعلامة «إم جي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”
تحتفل شركة «اليوسف موتورز» بمرور العام الأول منذ تعيينها الموزّع الحصري لعلامة «إم جي» في دولة الإمارات. وكشفت الشركة عن تحقيقها أرقام مبيعات قياسية في النصف الأول من العام الحالي، حيث تجاوزت نتائج عام 2018 بأكمله. وبالرغم من المنافسة القوية والتحديّات العديدة التي تواجه قطاع السيارات في الدولة، استطاعت شركة «اليوسف موتورز» تحقيق نتائج مبهرة بعد مرور عام واحد فقط، منذ تعيينها المورّد الحصري لعلامة السيارات البريطانية المنشأ. وتعتبر اليوم سوق الإمارات واحداً من أكثر الأسواق أداءً، وقوةً، لعلامة «إم جي» على الصعيد الدولي.
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