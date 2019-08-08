25 مليوناً لتوسعة شبكة أنابيب «إمباور» في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عن منحها لعقود بقيمة 25 مليون درهم، لتوسيع شبكة أنابيبها الخاصة بنقل خدمات التبريد؛ وذلك لتلبية احتياجات أهم المشاريع العقارية والتنموية الكبرى في دبي.

وتشمل عملية توسعة شبكات نقل خدمات التبريد، الخاصة ب«إمباور»، والتي ستكتمل في نهاية من 2019، ربط برج وصل 2020، وفندق يوتيل بشارع الشيخ زايد، وفندق العنوان، وبرج «وان جي بي آر» في جميرا بيتش ريزيدنس و«برشا هايتس»، بأقرب محطات تبريد دائمة لهذه المشاريع.وذكرت «إمباور»، أنه سيتم توسعة شبكة أنابيب المياه المبردة، التي تخدم «دبي أرينا»، لخدمة برج الوصل بطاقة إنتاجية تبلغ 3,900 طن تبريد، وفندق يوتل بزيادة تبلغ 1,500 طن تبريد؛ حيث سيتم الربط بمحطة تبريد دائمة في الخليج التجاري. كما سيتم تقديم فندق العنوان مع طاقة إنتاجية تبلغ 6500 طن تبريد، وبرج «وان جي بي آر» في جميرا بيتش ريزيدنس مع طاقة إنتاجية تبلغ 1550 طن تبريد من خلال شبكة الأنابيب القائمة في جميرا بيتش ريزيدنس؛ حيث سيتم الربط بمحطة التبريد الدائمة هناك.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي ل«إمباور»: إن شبكة الأنابيب الخاصة بنقل خدمات التبريد تنمو عاماً بعد عام، في ظل ارتفاع معدل المشاريع العقارية التي تشهدها دبي؛ ما يعكس ثقة المستثمرين والمطورين في خدماتنا الصديقة للبيئة، والتي تسهم في تقليل انبعاثات الكربون، مؤكداً، نعمل في إمباور- دائماً- على تطوير البينة التحتية؛ لتوفير خدمات تبريد ذات كفاءة عالية وجودة تحوز رضا المتعاملين.