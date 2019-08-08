الذهب يقفز 2% مع تنامي الإقبال على الأصول الآمنة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أسعار الذهب أكثر من 2%، أمس الأربعاء، إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أعوام في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، ما حفز إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1490.57 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوى منذ إبريل/‏‏ نيسان عام 2013، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.2% إلى 1516.90 دولار للأوقية، بمكاسب تتجاوز 32 دولارا.

كما صعدت المعادن النفيسة الأخرى. وارتفعت الفضة 1.8% إلى 16.74 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ يونيو/‏‏ حزيران من العام الماضي، وارتفع البلاتين 0.9% إلى 854.88 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.5% إلى 1443.62 دولار للأوقية.

وفي أسواق العملات، تراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي إلى أدنى مستوى في عدة سنوات، أمس الأربعاء، بعدما صدم البنك المركزي في نيوزيلندا الأسواق، ولمح إلى احتمال خفض سعر الفائدة إلى ما دون الصفر، ما دفع أصول الملاذ الآمن للصعود.

وصعد الين، المرتفع بالفعل مقابل الدولار، مقابل معظم العملات بعدما حفز موقف المركزي النيوزيلندي غير المتوقع والذي يميل إلى التيسير النقدي، تداولات عازفة عن المخاطرة.

وجرى تداول اليوان الصيني أعلى من مستواه المتدني القياسي، لكنه لا يزال أضعف مقابل الدولار الأمريكي، في مؤشر على احتمال حدوث المزيد من التوتر بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض الدولار النيوزيلندي 2% إلى 0.6378 دولار أمريكي وهو مستوى لم يبلغه منذ مطلع عام 2016 مسجلاً أكبر انخفاض بالنسبة المئوية خلال يوم واحد منذ نهاية مارس/‏‏ آذار.وتراجع الدولار الأسترالي 1.1% إلى 0.6677 دولار أمريكي وهو مستوى غير مشهود منذ مطلع عام 2009.

وانخفض الدولار النيوزيلندي مقابل الين الياباني 2.3% وسجل خلال الجلسة تراجعاً لأدنى مستوى منذ نهاية عام 2012، فيما بلغ الدولار الأسترالي 70.74 ين، وهو أدنى مستوى منذ إبريل/‏‏ نيسان عام 2009.

وانخفض الدولار 0.3% إلى 106.13 ين في المعاملات الآسيوية. وقال بعض المحللين إنه قد يتكبد المزيد من الخسائر بعد تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام عند 1.6580%.

وانخفض اليوان في المعاملات الخارجية إلى 7.0815 مقابل الدولار غير بعيد عن 7.1397 وهو أدنى مستوى يسجله منذ بدء التداول العالمي للعملة الصينية في عام 2010.

وفتح اليوان في المعاملات المحلية عند 7.0369 مقابل الدولار، مقارنة مع الإغلاق السابق البالغ 7.0250 يوان مقابل الدولار.(رويترز)