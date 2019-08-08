أمير رزق عضو شعبة تجار الذهب: توقعنا الشهر الماضي أن يصل الذهب لـ 1000 جنيه

الموجز

أكد أمير رزق، عضو شعبة تجار الذهب، إن أسعار الذهب زادت بشكل كبير مؤخرا بسبب قرارات ترامب الخاصة بالتعريفات الجمركية التي أثرت بشكل كبير على الأسعار العالمية للذهب .

وتابع" رزق " خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، : أسعار الذهب بدأت في الصعود بداية من شهر يوليو الماضي. وتوقع أن يصل جرام الذهب إلى ألف جنيه، مشيرا إلى أن الكثيرين سيتركون هذه المهنة بسبب ارتفاع الاسعار .