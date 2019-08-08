الموجز
أكد أمير رزق، عضو شعبة تجار الذهب، إن أسعار الذهب زادت بشكل كبير مؤخرا بسبب قرارات ترامب الخاصة بالتعريفات الجمركية التي أثرت بشكل كبير على الأسعار العالمية للذهب .
وتابع" رزق " خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، : أسعار الذهب بدأت في الصعود بداية من شهر يوليو الماضي. وتوقع أن يصل جرام الذهب إلى ألف جنيه، مشيرا إلى أن الكثيرين سيتركون هذه المهنة بسبب ارتفاع الاسعار .
كانت هذه تفاصيل خبر أمير رزق عضو شعبة تجار الذهب: توقعنا الشهر الماضي أن يصل الذهب لـ 1000 جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.