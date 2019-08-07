آي بي إم يستند لدعم خط اتجاه صاعد – تحليل – 07-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم آي بي إم INTERNATIONAL BUS MACH CORP (IBM) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليتخطي بتداولاته اليومية دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليعرض نفسه لضغطه السلبي ، وليصل بدوره إلى الاستناد لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، بالتزامن مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع . Advertisements ولهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 135 ، ليستهدف مستوى المقاومة 145.00 . الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح صعوده

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