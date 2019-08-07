ماكدونالدز تحيط به الإشارات الإيجابية – تحليل – 07-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ماكدونالدز - MCDONALD'S CORPORATION- ( MCD ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بعد استناده في وقت سابق إلى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد بالمدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements ولهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 220.00، طيلة ثبات الدعم 210.00 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد

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