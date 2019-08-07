شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان يعاود الانخفاض – تحليل – 07-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم مورجان ستانلي - MORGAN STANLEY- (MS) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، أمام وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

Advertisements

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 36.75 ، طيلة ثبات المقاومة 40.90.

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط