مورجان يعاود الانخفاض – تحليل – 07-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم مورجان ستانلي - MORGAN STANLEY- (MS) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، أمام وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 36.75 ، طيلة ثبات المقاومة 40.90.
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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