فورد يرتفع بحذر – تحليل – 07-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم فورد FORD MOTOR CO (F) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول بذلك تعويض بعض خسائره السابقة ، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق على المدى القصير ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements ولذلك نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 9.06 ، طيلة ثبات المقاومة 9.77 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه

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