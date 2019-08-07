شكرا لقرائتكم خبر عن علي بابا يحاول استعادة تعافيه – تحليل – 07-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم علي بابا ALIBABA GROUP HOLDING (BABA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وجاء ارتفاع السهم بدعم من استناده لخط اتجاه صاعد بالمدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، بالتزامن مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، أمام استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 150.11 ، ليستهدف مستوى المقاومة 165.44.

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد