شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الجنيه الإسترليني يستأنف الانخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار هبوطاً بشكل قوي ليقترب من 1.2120، بانتظار كسر هذا المستوى لتفعيل التأثير السلبي لنموذج العلم الهابط الذي يدعم التوقعات بتحقيق مزيد من الانخفاض خلال الفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.2030.

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