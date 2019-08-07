شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 07-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر النطاق الضيق على تداولات سعر الداش كوين، وطالما أن السعر دون 110.90، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، بانتظار الحصول على حافز سلبي يكفي لدفع السعر لزيارة مستوى 93.13 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 93.00 والمقاومة 112.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط