الذهب يخترق حاجز 1500 دولار للأوقية للمرة الأولى في ست سنوات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قفزت أسعار الذهب أكثر من اثنين في المئة أثناء التعاملات اليوم متجاوزة حاجز 1500 دولار للمرة الأولى في أكثر من ست سنوات مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة وسط مخاوف بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ النمو العالمي.

وحذت الفضة حذو الذهب لتخترق مستوى 17 دولارا للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى في أكثر من عام.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 1509.80 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له في منذ أبريل نيسان 2013.

وصعدت العقود الأمريكية للذهب 2.3 بالمئة إلى 1518.3 دولار للأوقية.

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وبلغت مكاسب الذهب حوالي 20 في المئة منذ أن هوت إلى أدنى مستوى لها هذا العام عند 1265.85 دولار في مايو أيار.

وقفزت الفضة في المعاملات الفورية 3.9 بالمئة إلى 17.10 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو حزيران 2018.