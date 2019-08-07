شكرا لقرائتكم هبوط مؤشرا « البحرين» العام والإسلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 4 ساعات في 7 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 7 أغسطس 2019 / 18:52

عاود المؤشر العام لبورصة البحرين تراجعه مجددا بنهاية تعاملات اليوم (الأربعاء) بعد ارتفاعه أمس، وبلغت خسارة المؤشر اليوم 0.06 في المئة تعادل 0.99 نقطة، هبوطا الى 1544.21 نقطة في مقابل 1545.20 نقطة لليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 15.48 في المئة، فيما تراجع مؤشر البحرين الاسلامي 1.44 في المئة ما يعادل 10.94 نقطة الى 747.94 مقابل 758.88 نقطة لليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 9.13 في المئة.



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وحققت بورصة البحرين ارتفاعا في كمية الأوراق المالية المتداولة الى 5.26 مليون سهم في مقابل 3.5 مليون اليوم السابق بنسبة 50 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة الى 1.21 مليون دينار في مقابل 775 ألف اليوم السابق بنسبة 57 في المئة، وصعد عدد الصفقات المنفذة الى 97 صفقة بزيادة 39 في المئة.

وهبطت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 9.71 بليون دينار بخسارة 3.4 مليون نسبتها 0.04 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 10 شركات، ارتفعت 5 شركات، وهبطت 3 شركات أخرى، واستقرت شركتان عند المقارنة بأسعارها الثلثاء الماضي.

وتصدر قطاع المصارف البورصة لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 798 ألف دينار بحريني، شكلت 66 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 2.47 مليون سهم، نفذت من خلال 34 صفقة.

وحقق سهم الاهلي المتحد أكبر قيمة متداولة بين الاسهم بلغت 723 ألف دينار، نسبتها 60 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 2.04 الف سهم، تلاه سهم جي اف اتش بسيولة 127 ألف دينار نسبتها 10 في المئة من تداول 1.38 مليون سهم، جاءت من خلال 9 صفقات.