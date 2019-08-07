شكرا لقرائتكم صعود مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة بنسب محدودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 5 ساعات في 7 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 7 أغسطس 2019 / 18:56

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الاربعاء) ارتفاعا في معدلات الأداء التي تشمل قيمة الأسهم المتداولة وكميتها، فيما أنهت مؤشرات البورصة الثلاثة التعاملات على ارتفاع بنسب محدودة، اذ ارتفع مؤشر السوق الاول الى 6744 نقطة بزيادة 37 نقطة نسبتها 0.55 في المئة، وحقق مؤشر السوق الرئيس زيادة 0.22 في تعادل 11 نقطة الى 4877 نقطة، وصعد مؤشر السوق العام الى 6115 نقطة بنسبة 0.46 في المئة.



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وصاحب ذلك ارتفاعا في قيمة الأسهم المتداولة بلغ 18.3 في المئة الى 26 مليون دينار في مقابل 22 مليونا لليوم السابق، وهبط عدد الصفقات المنفذة الى 5850 صفقات بتراجع 0.48 في المئة عن اليوم السابق، بينما ارتفعت الكمية المتداولة 18.1 في المئة الى 119 مليون سهم في مقابل 101 مليون.

وعاود سهم بيتك تصدر البوصة بأكبر سيولة متداولة بلغت 3.07 مليون دينار ، ارتفع سعره خلالها 0.39 في المئة الى 782 فلسا، من تداول 3.9 مليون سهم، نفذت من خلال 249 صفقة.

وجاء سهم هيومن سوفت الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 2.82 في المئة، وصولاً إلى 3.249 فلساً، من تداول 52 ألف سهم، قيمتها 167 ألف دينار نفذت من خلال 63 صفقة.

وحقق سهم بوبيان ب أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 0.33 في المئة، هبوطا إلى 596 فلسا، من تداول 1.23 مليون سهم، قيمتها 737 ألف دينار، جاءت من خلال 128 صفقة.